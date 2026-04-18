'Очень сложно': Буданов оценил темпы мобилизации в Украине

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина в течение последних шести месяцев выполняет минимальный план мобилизации. Об этом он рассказал в интервью молдавскому изданию "Маленькая страна".
По словам чиновника, трудности с набором военнослужащих являются закономерными на фоне длительного конфликта.
"Проблемы с набором людей на войну, после того как война длится уже 12,5 лет, – это абсолютно закономерное развитие событий", – отметил Буданов.
В то же время он подчеркнул, что ситуация остается сложной, но контролируемой:
"Очень сложно, но в последние полгода мы вполне справляемся с минимальным планом мобилизации".
Буданов добавил, что, несмотря на трудности, соответствующие структуры все же обеспечивают выполнение поставленных задач, хотя это дается "абсолютно нелегко".
Ранее стало известно, что в одной из воинских частей выявили массовое нарушение – в нее попало около 2 тысяч человек, непригодных к службе по состоянию здоровья.
На фоне этих событий глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отметил, что не стоит ждать значительных изменений в системе мобилизации. Он согласен, что процесс идет хаотично, но пока продолжается война, кардинально решить эти проблемы невозможно.