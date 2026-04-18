Global Teacher Prize Ukraine и Наталья Мосейчук в десятый раз наградят педагога в номинации 'Выбор сердцем'

Стартовал юбилейный, 10-й сезон национальной премии Global Teacher Prize Ukraine – ведущей профессиональной награды для выдающихся педагогов.

В этом году ведущая ТСН, интервьюер и куратор премии Наталья Мосейчук традиционно отметит выдающихся педагогов в своей номинации "Выбор сердцем". Эта номинация призвана обратить внимание на учителей, которые работают там, где обучение – это, прежде всего, ежедневная поддержка, забота и человечность. В частности, речь идет о педагогах, которые обучают детей в больницах, помогая им не терять связь с жизнью и будущим даже в самых сложных обстоятельствах.

Победитель получит денежную премию и возможность рассказать свою историю всей стране.

"Номинация "Выбор сердцем" – это когда человек сделал что-то непревзойденное для других детей. Это самородки, готовые отдавать себя, а сама премия – о служении. Моя номинация действительно вызывает очень щемящие чувства. И каждый раз ты делаешь свой выбор со слезами. Премия – это о масштабе личностей и явлений. И очень хочется, чтобы ученики прежде всего гордились масштабом учителей. Чтобы они знали: в Украине есть очень много таких явлений, знали, что своей страной нужно гордиться. И поэтому кто, как не учителя, должны подавать себя, должны стать явлением. Потому что они ими и являются", – отмечает Наталья Мосейчук.

Именно ваша история или история вашего коллеги может стать символом силы, человечности и настоящего призвания. Подать анкету или номинировать учителя на Global Teacher Prize Ukraine 2026 можно по этой ссылке.

Премию для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine организует Освитория при поддержке Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, национальной эдьютеймент-платформы актуальных знаний и навыков "Дія.Освіта, Антикоррупционной инициативы Европейского союза в Украине (EUACI), ИТ-компании Soft Serve, KSE Foundation и Talents for Ukraine, а также Укрзализныци.

1+1 media выступает генеральным медиапартнером, платформа кино и телевидения Киевстар ТВ, Общественное вещание, Украинская правда, hromadske, медиасеть "Окно Восстановления", медиа позитивных новостей и историй ШОТАМ, а также медиа "Лачен пишет", ProKyiv и ProDnipro обеспечивают информационную поддержку.

