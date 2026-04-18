София Ротару показала редкое фото матери и перешла на румынский

Артистка тронула пользователей сети.

Известная эстрадная певица София Ротару опубликовала архивное фото матери и обратилась к ней на румынском языке. Таким образом артистка решила почтить память родного человека в особый день.

В сторис в Instagram она опубликовала фото матери, Александры Ивановны Ротарь, подписав его: "День рождения мамы".

На снимке женщина в платке и белой рубашке сидит за столом, на котором стоит ваза с цветами.

По признанию Ротару, именно мать стала ее первой слушательницей и привила любовь к народным песням.

Мать Софии Ротару ушла из жизни 28 лет назад, в 1997 году.

Выбор румынского языка, скорее всего, объясняется тем, что певица родилась в Черновицкой области, недалеко от границы с Румынией, и в ее семье говорили на этом языке.

С началом полномасштабного вторжения София Ротару опубликовала лишь один пост – в свой день рождения в 2024 году, подписав его на украинском языке. До этого она общалась с подписчиками на русском.

После 24 февраля 2022 года певица не появляется на публике и редко публикует сообщения в социальных сетях.

