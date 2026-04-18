Летучие мыши начали путать солнечные панели с водой, и это меняет их поведение

Солнечные панели действуют как "сенсорные ловушки" для летучих мышей.

В Англии солнечная электростанция негативно влияет на один из видов летучих мышей, ведь они думают, что это вода. Такую закономерность обнаружили инженеры во время строительства станции. Об этом пишет The Pulse.

"В связи с тем, что мир наконец активно переходит на возобновляемые источники энергии, в новой эре энергетики возникло несколько непредвиденных проблем. Крупные виды птиц, такие как орлы и грифы, особенно подвержены столкновениям с лопастями ветрогенераторов. Только в Северной Америке ежегодно от столкновений с ветрогенераторами гибнет до 230 000 мелких птиц", - объяснили в материале.

В частности, исследования показали, что летучие мыши часто путают ветроэлектростанции с местами для ночлега, а также их привлекают турбины, ведь насекомые скапливаются вокруг огромных ветровых башен по всему миру.

Однако летучие мыши вынуждены сталкиваться с новой проблемой, связанной с массивами солнечных панелей по всему миру.

Ученые обнаружили, что солнечные панели действуют как "сенсорные ловушки" для летучих мышей, ведь имитируют эхолокационную сигнатуру воды.

"Эта магическая иллюзия приводит к изменению поведения летучих мышей, в частности к снижению активности и избеганию этих мест обитания. Массивы солнечных панелей создали новый экологический барьер для летучих мышей, которым нужно искать пищу и перемещаться", - добавили в издании.

