На глубине более 9 тысяч метров обнаружили морское существо, которое сложно идентифицировать

На дне траншеи Рюкю в Филиппинском море обнаружили морское существо, которое не смогли классифицировать. Об этом пишет Mirror.

Этот призрачный белый организм похож на полупрозрачного морского улитка или голожаберника, однако имеет четкие, неидентифицированные лопасти. Подобно морским улиткам, его тело можно разделить на две симметричные половины. Его сняли на рекордной глубине 9 137 м.

"Этот медленно плавающий экземпляр, получивший название Animalia incerta sedis, озадачил экспертов, которые пока не могут отнести его ни к одному известному типу. Ученые также обнаружили более 1 500 стеблевых криноидов, прикрепленных к скальным террасам, и плотоядных губок семейства Cladorhizidae", - сообщает Creatorzine.com.

В то же время главный ученый экспедиции, профессор Джеймисон, рассказал, что японские желоба, несмотря на чрезвычайное давление, обладают богатой жизнью. По его словам, 15-летнее исследование команды этих глубоководных сред позволило обнаружить гораздо больше, чем просто рекордные глубины.

Исследователи обнаружили следы мусора человеческого происхождения, который, скорее всего, был снесен вниз по склонам желоба. По словам профессора, хотя в Японском желобе много морских огурцов, в желобе Рюкю, где пищи меньше, преобладают морские звезды.

"Это исследование было не просто наблюдением за глубоководными организмами, но также ставило целью заложить основу для будущих исследований на этих глубинах. Более всего, хадальная зона остается одной из наименее исследованных и самых интересных границ Земли", - добавил Джеймисон.

