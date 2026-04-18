'Почему Путин прячется?': Сибига резко ответил российским пропагандистам (видео)

Министра "засыпали" вопросами о возможной встрече Зеленского с Путиным, но он ответил.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига кратко пообщался с российскими пропагандистами. Фрагмент этого разговора появился в сети.

На полях Анталийского дипломатического форума так называемые российские журналисты задали министру вопрос о возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

"Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос – почему он прячется?", – ответил Сибига.

Встреча Зеленского и Путина – главные новости

Как сообщал УНИАН, ранее Сибига заявил, что президент Украины готов к встрече с Путиным при участии президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, Зеленский заявлял, что разговор с Путиным должен быть абсолютно открытым, насколько это возможно. Разговор должен касаться того, как закончить войну, чтобы она не началась снова.

