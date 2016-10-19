Рада призвала Нидерланды завершить ратификацию Ассоциации с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 235 из 348 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Верховная Рада призывает правительство Королевства Нидерланды совместно с институтами Европейского Союза "выработать взвешенное решение, которое в равной степени будет учитывать интересы нидерландского населения, Украины и ЕС".

Также обращается к парламенту Королевства Нидерланды "избежать принятия решения, которое будет иметь дискриминационный по отношению к Украине характер" и поставит под угрозу имплементации Соглашения об ассоциации.

ВР призывает Палату представителей и Сенат Королевства Нидерланды подтвердить свое решение о ратификации Соглашения об ассоциации, принятое в 2015 году. "Возможным выходом из этой ситуации могла бы быть интерпретационная заявление со стороны Палаты представителей и Сената Королевства Нидерланды", - сказано в обращении.

В обращении отмечено, что отказ Королевства Нидерландов от ратификации Соглашения об ассоциации "поставит под сомнение надежность и авторитетность всего Европейского Союза как партнера в глазах украинцев и других международных партнеров".

ВР призывает Европарламент, правительства государств-членов Европейского Союза и их национальные парламенты активно присоединиться к поиску взаимоприемлемого решения, которое позволит завершить процесс ратификации данного Соглашения стороной Европейского Союза.

В обращении ВР отмечается, что для Украины является важной ратификация соглашения, поскольку, «сдерживая вооруженную агрессию Российской Федерации на востоке Украины, украинцы наряду с собственной независимостью отстаивают фундаментальные европейские ценности верховенства права, прав человека, свободы мысли и собраний».

В обращении сказано, что уже 27 государств-членов Европейского Союза осуществили необходимые процедуры по ратификации Соглашения и передали соответствующие ратификационные грамоты депозитарию. Также отмечается, что согласно рекомендациям правительства Нидерландов до 1 ноября 2016 года должна быть определена позиция относительно ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. ВР просит учесть власти Нидерландов, что «результаты консультативного референдума в Королевстве Нидерланды от 6 апреля 2016 года отклонить ратификацию Соглашения является мнением 0,6% от 500-миллионного населения Европейского Союза».