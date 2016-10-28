"Месть премьеру Рютте": голландская оппозиция настаивает на отмене ратификации ассоциации с Украиной

Об этом сообщает голландский вещатель NOS, передает "Европейская правда".

"Мы сохраняем нашу точку зрения, что будем ждать решения правительства, а потом выскажем свое решение", - сказал лидер партии CDA, что входит в коалицию.

Глава партии D66 считает, что Рютте сейчас отвечает за последствия референдума: "Это месть Рютте за отсутствие кампании и за то, что на результаты референдума не было своевременного ответа".

"Я не вижу достаточных оснований для того, чтобы пренебрегать мнением моих избирателей", - сказал лидер зеленых, которые тоже против ассоциации.

Рютте сейчас пытается заручиться поддержкой большинства в Сенате и для этого ему нужны голоса 17 депутатов CDA, D66 и зеленых.

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Ранее на пресс-конференции в пятницу он призвал членов парламента поддержать его вариант решения ситуации с украинской ассоциацией, даже если это и противоречит линии партии.

По его мнению, ратификация Соглашение Украина-ЕС нужно для сохранения единства ЕС перед российской агрессией и это является национальным интересом Нидерландов.

Оппозиция настаивает, чтобы в Соглашение об ассоциации были внесены изменения и эти изменения согласовали другие члены ЕС, в то же время в Брюсселе хотят гарантий, что такие изменения будут утверждены голландским парламентом.