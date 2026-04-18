Особняк предательницы Повалий под Киевом конфисковали: сын певицы сделал заявление

Дом передали в собственность государства.

Сын певицы-предательницы Таисии Повалий заявил, что из дома матери возле Киева выселили людей, которые присматривали за недвижимостью.

"После отклонения апелляций наш дом только что окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, которая присматривала за ним, вместе с животными на улицу, даже не позволив забрать личные вещи", – написал Денис Повалий в своем Instagram.

Он заявил, что сейчас ищет людей, которые могли бы приютить собаку, жившую в доме, пока семья Повалий не перевезет питомца к себе.

Отметим, имущество певицы было передано государству в рамках дела о государственной измене. Речь идет о доме площадью 450 квадратных метров и участке, на котором он расположен. В здании есть каминный зал, столовая, фитнес-центр, бассейн, баня и студия звукозаписи. Вскоре поместье предательницы выставят на продажу через систему торгов Prozorro или СЕТАМ. Какой будет стартовая стоимость лота – пока неизвестно.

Напомним, предательница Таисия Повалий сбежала из Украины накануне 24 февраля 2022 года. Позже она поддержала действия РФ и даже стала гражданкой России, получив паспорт страны-агрессора.

За антиукраинскую деятельность Таисия Повалий в октябре 2022 года попала в санкционный список. Осенью 2024 года Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации активов певицы в пользу государства. Кроме того, певицу лишили всех государственных наград.

