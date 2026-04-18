После разрыва - новая любовь: известная актриса призналась, что закрутила роман

Дарья Трегубова отметила, что больше не чувствует себя одинокой.

Известная украинская актриса и продюсер Дарья Трегубова призналась, что сейчас не одна. Об этом она рассказала в интервью проекту "Наедине с гламуром". Звезда отметила, что пока она с любимым только на стадии начала романа.

"Да, появился новый возлюбленный. Это еще не повод для того, чтобы заявлять об этом публично. Но да, я не чувствую себя одинокой. Это пока что "конфеты-цветы", и это очень хороший период, пока он длится как можно дольше", – сказала Трегубова.

Она не назвала ни имени избранника, ни его профессии, отметив лишь, что, скорее всего, он не из ее профессионального окружения.

"Я ни разу не была замечена с коллегами. Думаю, что я с коллегами всегда дружу, и мы видим друг друга в таких ситуациях. И я очень часто выступаю в качестве режиссера и продюсера. Если я продюсер и нанимаю актера, зачем мне с ним встречаться? Хотя я не знаю, у меня же очень симпатичные коллеги", – заявила актриса.

Напомним, до этого Дарья Трегубова почти год находилась в отношениях с мужчиной, имя и профессию которого тщательно скрывала. Однако осенью прошлого года пара рассталась.

