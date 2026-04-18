Иран снова закрыл Ормузский пролив: КСИР выдвинул 4 требования

КСИР фактически ввел режим авторизации, что подтверждается данными сервисов отслеживания судов.

Иран снова фактически закрыл Ормузский пролив, ограничив свободное судоходство в регионе. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), опубликованном официальным иранским агентством Tasnim News Agency.

Таким образом, КСИР ввел так называемый режим "гибридной блокады" Ормузского пролива, отменив свободное судоходство и требуя обязательной авторизации для прохода судов.

В оригинальном тексте заявления подробно описаны 4 ключевых пункта правил прохождения судов через Ормузский пролив:

1. Гражданские суда могут проходить только по официально определенному Ираном маршруту (имеется в виду коридор вокруг острова Ларак).

2. Любое движение разрешено исключительно по предварительному согласованию (авторизации) ВМС КСИР.

3. Ни один военный корабль не имеет права входить или проходить через пролив.

4. Условия прохода действуют только в пределах периода затишья на поле боя.

Хотя министр иностранных дел Арагчи назвал пролив "полностью открытым", заявление КВИР фактически ввело режим авторизации, что подтверждается данными сервисов отслеживания судов. В частности, сервис Kpler зафиксировал разворот танкеров, не имевших иранского разрешения, пишет CNBC.

В свою очередь, иранское государственное телевидение IRIB выпустило экстренный сюжет с цитатой высокопоставленного военного чиновника, где впервые прозвучала фраза о запрете прохода для любых военных кораблей через Ормузский пролив.

Блокада Ормузского пролива – что нужно знать

Вчера Иран объявил об открытии Ормузского пролива. После этого цены на нефть снизились на 10%. Индексы на американском фондовом рынке пошли вверх. Со своей стороны, президент США Трамп пообещал продолжать блокаду иранских портов до заключения полноценного мирного соглашения.

Впрочем, шесть нефтяных танкеров повернули обратно в Персидский залив после того, как безуспешно попытались пройти через Ормузский пролив. Судовладельцы и нефтетрейдеры остаются в растерянности, пытаясь выяснить, сдержит ли Иран свое обещание оставить этот стратегический проход открытым для всех.

