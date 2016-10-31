Юнкер готов сотрудничать с премьером Нидерландов для ратификации Соглашения Украина-ЕС

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер готов работать вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте над урегулированием сложившейся ситуации с ратификацией Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС после референдума в Нидерландах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе заявил представитель Европейской комиссии Маргаритис Шинас.

Он напомнил, что Соглашение ратифицировали 27 и подписали представители 28 стран-членов ЕС.

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«Президент Юнкер готов работать вместе с нидерландским премьер-министром Марком Рютте для того, чтобы достичь договоренностей к заседанию Европейского совета в декабре», - сказал Шинас.

В свою очередь представитель Внешней дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич отказалась отвечать на вопрос, как будут развиваться события, если Нидерланды не ратифицируют Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Сейчас мы не будем рассуждать по этому поводу. Как вам известно, премьер-министр Нидерландов сообщает нам последнюю информацию о развитии событий. Нам не известно, что произойдет в ближайшие дни», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Против проголосовал 61% участник референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

Еврокомиссия и Украина ожидают от правительства Нидерландов предложений относительно дальнейших действий после референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

22 сентября премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.

28 октября Рютте заявил, что пытается убедить оппозицию, голосов которой не хватает для ратификации Соглашения в Сенате, чтобы она поддержала ратификацию документа, до 1 ноября.