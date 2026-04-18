У каждого человека может быть своя индивидуальная карма.

Люди, которые верят в реинкарнацию (перерождение души - ред.), знают, что все то, что вы делали в прошлых воплощениях и прошлых жизнях, непременно отразится на будущих. Есть интересный способ, как узнать свою карму из прошлых жизней - достаточно лишь взглянуть на дату рождения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Карма прошлой жизни по дате рождения - как рассчитать свою

Важно понимать, что нумерологический расчет, который вы можете сделать, не помогает выяснить кармический долг из прошлой жизни по дате рождения, а лишь объясняет, какие задачи возложены на вас теперь, в текущем воплощении прямо сейчас. Зная эту информацию, вам легко будет понять, правильные ли решения вы принимаете и истинный ли путь выбираете в жизни.

Издание Parade пишет - для того, чтобы понять, какая карма по дате рождения онлайн именно у вас - посмотрите лишь на число вашего рождения и прочитайте расшифровку ниже.

1, 10, 19 и 28 число

Люди, родившиеся в эти даты, должны изо всех сил стремиться быть независимыми, чувствовать себя комфортно в одиночестве и самостоятельно принимать решения. Единица - это всегда про самодостаточность и заботу о себе. Некоторые из тех, кто родился 1-го, 10-го, 19-го или 28-го числа, могут испытывать трудности из-за своего "кармического хвоста" - эгоизма, разрушившего все в прошлых жизнях. Именно поэтому сейчас важно учиться сохранять баланс и прислушиваться не только к своему голосу, но учитывать мнение окружающих.

2, 11, 20 и 29 число

Люди с этими датами рождения соответствуют нумерологической цифре 2, которая представляет собой чувствительную энергию, управляемую Луной. Принять энергию числа 2 непросто, поскольку она несет в себе огромный эмоциональный вес и экстрасенсорные способности. Если у вас день рождения 2-го, 11-го, 20-го или 29-го числа, скорее всего, вы знаете о своей сильной интуиции. Вы могли сталкиваться с одиночеством и непониманием со стороны окружающих, но именно это и является вашей главной задачей - выработать стойкость характера, принять свой божественный дар и доверять высшим силам, которые ведут вас вперед.

3, 12, 21 и 30 число

Одна из этих дат рождения означает, что человек связан с числом 3, которое символизирует ум и любознательность. Главная кармическая задача именинников 3, 12-го, 21-го и 30-го числа - научиться правильно использовать полученную информацию и уметь вовремя "держать рот на замке". Возможно, в прошлых жизнях вы могли пострадать от собственных знаний или от людей, которым им передали.

4, 13, 22 и 31 число

В нумерологии люди, родившиеся в эти даты, ассоциируются с числом 4, это очень практичные люди, ответственные и последовательные. В прошлой жизни такие люди могли быть, наоборот, эксцентричными, слишком спонтанными и ненадежными, поэтому теперь им придется учиться стабильности и искать баланс между желанием перемен и более спокойной жизнью.

5, 14 и 23 число

Люди, рожденные в эти даты, известны своей изменчивостью. Во всех прошлых жизнях, согласно нумерологическим расчетам, их сопровождал дух переменчивости. Хотя "пятерки" символизируют адаптивность и быстроту реакций, также это число может давать некую гибкость характера. Эти люди могли в предыдущих воплощениях постоянно менять место жительства, разрушая привычную стабильность ради новых эмоций. Теперь придется находить утешение в покое и нести ответственность за свой выбор.

6, 15 и 24 число

Тем, кто родился 6-го, 15-го или 24-го числа, непросто уметь создавать благоприятное пространство для других. Такие люди могут стремиться к созданию отношений и семьи, но им все равно трудно найти свое место в обществе и выполнять обязательства перед партнером. Их карма прошлых жизней может в этом и заключаться - научиться выстраивать гармоничные отношения с родственниками, любимыми людьми и детьми. Кроме того, придется создавать личные границы и здоровые отношения.

7, 16 и 25 число

У людей, которые отмечают день рождения в эти даты, тоже есть карма прошлой жизни - рассчитать ее очень легко. Согласно информации Parade, "семеркам" важно уметь сосредотачиваться на настоящем моменте и перестать "смотреть на сторону". Вероятно, в прошлых жизнях такие люди могли увлекаться чем-то потусторонним, развивать духовное начало личности или интересоваться эзотерикой.

Хотя их стремление к глубине достойно восхищения, их души могут чувствовать себя неудовлетворенными. Их карма прошлых жизней заключается в том, чтобы научиться ценить свою жизнь такой, какая она есть. Как только они смогут быть в настоящем моменте и принять свой духовный путь, тогда они обретут истинный смысл существования.

8, 17 и 28 число

Уроки души, касающиеся денег, ждут тех, кто родился 8-го, 17-го и 26-го числа. Эти даты рождения воплощают нумерологическую энергию числа 8, поэтому люди, родившиеся в эти дни, стремятся к балансу между изобилием и успехом. Прошлые воплощения могли пройти как в баснословном богатстве, так и в крайней бедности. Теперь важно научиться делиться с другими тем, что есть, даже если этого мало. Щедрость и порядочность - главные кармические задачи "восьмерок".

9, 18 и 27 число

Тем, кто родился 9-го, 18-го и 28-го числа, важно и нужно помогать другим. Число 9 в нумерологии - это очень "гуманитарное" число, которое раскрывает личность человека как благодетеля. Вне зависимости от своего положения "девятки" обязаны помогать и другим, и себе. Карма прошлых жизней заключается в том, чтобы находить баланс - не отказывать в помощи нуждающимся, развивать в себе эмпатию и сострадание, но при этом самому не остаться у разбитого корыта.

