Старые телефоны резко подорожали: зачем их массово скупают и сколько платят

Речь идет не о редких коллекционных моделях, а о вполне обычных устройствах, которые лежат без дела у пользователей.

Старые смартфоны, которые еще недавно считались бесполезным "хламом", неожиданно выросли в цене. Речь идет не о редких коллекционных моделях, а о вполне обычных устройствах, которые лежат без дела у пользователей. Об этом пишет Ziare.

Причина – глобальный дефицит определенных компонентов, прежде всего оперативной памяти. Производители полупроводников сосредоточились на выпуске решений для искусственного интеллекта, из-за чего объемы производства памяти для мобильных устройств сократились.

На этом фоне резко вырос спрос на уже существующую память – в том числе те, что находятся внутри старых смартфонов. В результате такие устройства начали массово скупать, однако не для использования, а для разборки на запчасти.

Видео дня

Компании, занимающиеся переработкой электроники, извлекают из старых телефонов самые ценные компоненты, особенно модули памяти, и повторно используют их в других устройствах. Это сделало даже устаревшие гаджеты неожиданно прибыльными.

По данным СМИ, сегодня стоимость комплектующих из одного старого смартфона может быть в 5–6 раз выше, чем раньше. Особенно ценятся модели с большим объемом памяти – чаще всего это устройства из более дорогих линеек.

Например, отдельные смартфоны брендов Xiaomi или Poco могут приносить до 60–70 долларов только за счет переработки их компонентов. Наиболее заметен этот тренд в Китае, где ежегодно из эксплуатации выводятся миллионы устройств. Однако лишь часть из них попадает в переработку, что сохраняет высокий спрос и дефицит на рынке.

Эксперты также напоминают: перед тем как продать или сдать старый телефон, важно полностью удалить личные данные, чтобы избежать утечек информации.

Таким образом, залежавшийся смартфон в ящике может оказаться не мусором, а вполне ликвидным активом – особенно в условиях глобальной нехватки компонентов.

