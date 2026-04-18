Во Львовской области трое неизвестных ворвались в ТЦК и напали на военных взвода охраны

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали двух участников нападения, третьего пока разыскивают.

Трое неизвестных ворвались в здание Яворовского районного РТЦК и СП, совершив нападение на военнослужащих взвода охраны.

Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, инцидент произошел вчера, 17 апреля, около 22:20. В результате решительных действий военнослужащих нападавшие были остановлены.

"На место происшествия прибыли правоохранители, которые задержали двух участников нападения. Еще один фигурант нападения разыскивается", – говорится в сообщении.

Видео дня

В областном ТЦК подчеркнули, что во время масштабной войны с российскими оккупантами силу и злость стоило бы применять против врага.

"К сожалению, есть те, кто считает возможным деморализовать собственное общество и нападать на своих же военных. Подчеркиваем, что и по украинскому законодательству, и по законам морали, такие поступки не имеют двойных толкований", – отметили в областном ТЦК.

Правовую оценку инциденту даст суд. Ведется досудебное расследование. Нападавшие понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Деятельность ТЦК - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что военнослужащие ТЦК и СП работают с огромной нагрузкой и даже просят о переводе в боевые подразделения. Она напомнила, что их функции – формирование мобилизационного плана, постановка военнослужащих на учет или ведение этого учета и коммуникация непосредственно с воинскими частями, а не проведение мобилизационных действий на улицах. По словам Решетиловой, "принуждением" согласно закону должны заниматься правоохранительные органы, в частности Нацполиция.

В то же время в Министерстве внутренних дел выступают против идеи передачи Национальной полиции функций по поиску и доставке уклонистов в территориальные центры комплектования.

