В Ужгороде стартовал 'Сакура Фест': что приготовили для гостей в этом году (фоторепортаж)

В Ужгороде в пятницу, 17 апреля 2026 года, стартовал ежегодный фестиваль "Сакура Фест", который проводится в "украинской столице сакур" уже более 10 лет.

Что подготовил для посетителей "Сакура Фест 2026"

В этом году фестиваль продлится три дня, до вечера воскресенья, 19 апреля.

Фестиваль сакур проводится в Ужгороде еще с 2010-х годов, но тогда он скорее носил стихийный характер, без какой-либо централизованной концепции. Впрочем, после начала полномасштабной войны России в Украине он превратился в полноценное мероприятие, имеющее благотворительную цель – сбор средств на нужды ВСУ.

Видео дня

В программе мероприятия этого года – ярмарка местных брендов и мастеров, фудкорты с большим выбором уличной еды, выступления музыкантов, художественные мероприятия, фаер-шоу от театра огня Dragonfly, японская фотозона под сакурами, инсталляция "Сакуровое дерево желаний", детская программа, волшебное зрелище японских плавающих фонариков Торо Нагаси, эко-пикник у реки, катание на дрезине по Ужгородской детской железной дороге, художественные пленэры под сакурами, театральный фестиваль "Под цветущей сакурой" и огромный выбор тематических сувениров.

В 2026 году "Сакура Фест" проходит на нескольких основных локациях, среди которых:

площадь Театральная;

Набережная Независимости;

улица Ракоци;

Альпинарий;

Ботаническая набережная;

Городская детская железная дорога;

площадь Фенцика;

площадь Петефи;

Закарпатский областной музыкально-драматический театр.

Традиционно вход на фестиваль свободный.

Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

Сакуры в Закарпатье

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, традиционно в апреле в Закарпатскую область массово съезжаются туристы, чтобы полюбоваться цветением сакур. Именно в этом регионе высажено их наибольшее количество в Украине, к тому же здесь они начинают цвести на пару недель раньше, чем в том же Киеве.

В частности, в этом году знаменитая "сумасшедшая сакура" в Мукачево, которая традиционно цветет раньше других в Украине, распустилась еще в середине марта. В то же время массовое цветение сакур в Закарпатье в этом году началось с середины апреля.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Telegram-канале УНИАН.Туризм.