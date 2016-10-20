Шульц: Санкции против РФ будут сохраняться до полного выполнения Минских соглашений

Об этом он сказал в Брюсселе перед началом саммита Европейского Союза.

«Санкции будут сохраняться и будут продолжать применяться до тех пор, пока Минские соглашения полностью не будут выполнены», - подчеркнул Шульц и добавил, что Минские соглашения должны быть выполнены всеми сторонами конфликта.

Президент Европарламента сообщил, что уже провел отдельные встречи с президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые вчера принимали участие в переговорах в «нормандском формате».

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«Сейчас я чувствую, что там еще нет достаточного прогресса, но атмосфера была, как мне сказали, более конструктивной, чем это ожидалось», - добавил Шульц.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также президент Украины отметил, что Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Кроме того, по словам Порошенко, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп по подготовке концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.