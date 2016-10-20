Переговоры в "Нормандском формате" завершились

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в эти минуты президент Украины Петр Порошенко покинул резиденцию канцлера Германии и направляется в украинское посольство.

Чем завершились переговоры пока не известно, но перерыв, который взяли участники переговоров, был неожиданным.

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Изначально планировалось, что событие должно завершиться около девяти часов вечера среды по среднеевропейскому времени (22.00 по Киеву), но около 22 часов по Берлину стало известно, что в процессе взята пауза, после которой участники переговоров вернулись в зал заседания.

В целом, заседание лидеров стран «нормандской четверки» длилось более четырех часов.

Как известно, переговоры в "нормандском формате" начались в семь часов вечера с участием президентов Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда, России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.