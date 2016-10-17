Кабмин в среду отчитается за полгода работы - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации обновленной структуры поддержки реформ, в частности создание специализированных команд для поддержки реализации реформ и Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы.

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"Именно в среду на заседании правительство отчитается за 6 месяцев работы. Я думаю, что нам будет о чем сказать, но самое главное - то, какие перед нами стоят задачи на будущее", - сказал премьер.

Гройсман выразил убеждение, что Украина имеет все предпосылки стать успешной демократической и экономически успешной страной.

Как сообщал УНИАН, кабинет Гройсмана приступил к работе в апреле текущего года в результате разрешения затянувшегося политического кризиса в Украине.