Гройсман осудил политиков, которые устраивают "шоу покемонов" (видео)

"Для меня является приоритетом, как и для нашего правительства, это вопрос честного бюджета, через честный диалог, через абсолютно профессиональный подход, а не тот подход, который мы слышим от некоторых политиканов, которые пытаются превратить честный бюджет, честный подход, возможности дискуссии в шоу покемонов", - приводит ZN.ua слова премьера, который представил проект госбюджета на 2017 год.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом в 3% ВВП, доходами в 706,269 млрд грн, расходами - 775,265 млрд грн.