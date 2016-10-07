Суд в Страсбурге может начать процесс по делу российской агрессии на Донбассе уже в 2017 году - Петренко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Говоря о межгосударственных делах Украины против России, Петренко отметил, что одна из них - это события на территории Донбасса в 2014-2016 годах. "Те многочисленные факты нарушений прав человека, массовые убийства, обстрелы мирных территорий, убийства наших военнослужащих, похищения журналистов, волонтеров - они были зафиксированы в большой жалобе, поданной в Европейский суд по правам человека", - сказал он.

Чиновник добавил, что эта жалоба в доказательствах насчитывает более 10 тысяч документов, свидетельств, фото- и видеодоказательств.

Читайте такжеГлава Минюста пророчит Путину плохой конец, а Украине - выигрыш во всех делах против РФ

Петренко выразил надежду, что эта жалоба в ближайшее время будет рассмотрена судом, несмотря на позицию России, которая "каждый раз просит отсрочки, предоставления ей больше времени, чтобы объяснить те бесспорные факты нарушений прав человека, которые мы указали в нашей жалобе".

"Я убежден, что Европейский суд по правам человека эту жалобу начнет рассматривать уже в следующем году", - сказал чиновник.

Еще одно дело, отметил министр, было инициировано в 2014 году и касается масштабных нарушений прав человека - украинских граждан, военнослужащих, крымских татар во время первых дней аннексии Крыма.

По его словам, это дело сейчас имеет огромное количество доказательств - более нескольких тысяч письменных, фотодоказательств, показаний. "И оно находится на стадии коммуникации в Европейском суде", - сказал чиновник.

Еще одно дело, также инициированное в 2014 году, отметил Петренко, касается факта, когда украинские дети-сироты были похищены с территории Украины, Донбасса и перевезены сепаратистами на территорию России. В то же время пограничники не оказывали им препятствий, что было зафиксировано.

Читайте такжеВ Минюсте рассказали, когда из-за долгов за коммуналку могут конфисковать жилье

Дети, напомнил Петренко, с помощью суда были возвращены. "Но мы заняли принципиальную позицию - мы это дело доведем до завершающего этапа, до вынесения решения по существу. Которое фактически установит связь, сотрудничество и поддержку Российской Федерацией боевиков и террористов на территории Украины", - сказал он и добавил, что это дело также находится в суде на стадии коммуникации.

Министр отметил, что зафиксированы все факты нарушения Россией международного законодательства, поддержки ею террористов на Донбассе, и по этому делу он ожидает решения в пользу Украины.