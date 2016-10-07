Глава Минюста пророчит Путину плохой конец, а Украине - выигрыш во всех делах против РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Я убежден, что у всего цивилизованного мира нет никаких сомнений, что Россия является страной-агрессором, что Россия является той страной, которая грубо потопталась на мировом правопорядка", - сказал Петренко.

Он выразил убеждение, что Украина выиграет все инициированные ею дела против России, что будет "частью ответа и восстановления справедливости, по которому каждый преступник должен понести ответственность".

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"И нет ни одного человека в этом мире, который избежит этой ответственности", - заявил министр.

Он также выразил убеждение, что наступит время, когда президент России Владимир Путин "будет мечтать о Международном уголовном суде в Гааге". "А закончит он гораздо хуже. Как десятки диктаторов, которые закончили плохо в этом году", - сказал Петренко.

Напомним, сегодня Путину исполняется 64 года.