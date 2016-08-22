Посол: вопрос безвизового режима между Канадой и Украиной - это "разговор на годы"
Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявляет, что вопрос введения безвизового режима между Канадой и Украиной - это "разговор на годы, дай Бог, чтобы не на десятилетия".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шевченко сказал во время пресс-клуба после совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.
В частности, комментируя перспективу безвизового режима между Канадой и Украиной, он отметил, что "у нас нет горячих победных новостей в этом направлении сейчас, и они вряд ли появятся в ближайшее время".
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"Мы в начале очень долгого пути, разговор - на годы, дай Бог, чтобы не на десятилетия. Но это точно произойдет, мы знаем, как дальше двигаться", - сказал посол.
Вместе с тем он отметил, что Канада уже улучшила статистику по предоставлению виз украинцам.
"В прошлом году у нас были цифры просто катастрофические. Я напомню, что это было 30% отказов для украинских граждан ... За первый квартал 2016 года эта цифра уменьшилась до 18%", - отметил Шевченко.
Как сообщал УНИАН, 11 июля президент Украины Петр Порошенко после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве заявил о достижении договоренности о начале немедленных консультаций между Украиной и Канадой о визовой либерализации.