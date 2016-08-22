Украина увеличила на 50% выдачу виз иностранцам

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления на XII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Читайте такжеТурция увеличила срок безвизового пребывания для граждан Украины

"Мы открываем для украинцев мир, но открываем и Украину для граждан многих стран. Вот только за шесть месяцев этого года, если я не ошибаюсь, по увеличению выдачи виз на 51%. Это свидетельство того, что к нам едут, мы интересны миру", - сказал министр.

Он подчеркнул, что этот процесс необходимо поддерживать.