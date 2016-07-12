Рычкова как новое лицо в политике сможет получить серьезную поддержку избирателей – политтехнолог

Политтехнолог считает, что электорат 27-го избирательного округа Днепра будет воспринимать кандидатуру помощника министра обороны Татьяны Рычковой как новое лицо в украинской политике, что позволит ей заручится серьезной поддержкой граждан.

"Татьяна Рычкова – это новое лицо, новый кандидат, который заходит в избирательный процесс. Электоратом она будет восприниматься как fresh, то есть как свежий, новый кандидат. С другой стороны – она имеет за спиной серьезные достижения на посту советника министра обороны и немало проработала в зоне АТО. А эта тема, как известно, имеет для Днепра особое значение", - сказал он.

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По мнению эксперта, снятие с выборов кандидатуры от партии "УКРОП" Оксаны Томчук позволит существенно усилить рейтинг Татьяны Рычковой на предстоящих выборах.

"Снятие кандидатуры Оксаны Томчук с одной стороны повышает шансы Татьяны Рычковой и демонстрирует объединение патриотических сил, а с другой – это важный сигнал для патриотически настроенного избирателя идти голосовать за Татьяну Рычкову как за единого кандидата от патриотических сил", - подчеркнул Тарас Березовец.

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По сути, речь идет о противостоянии между силами, которые выступают за продолжение реформ, и Оппоблоком, который стремится к реваншу. При этом результат выборов в Днепре будет иметь решающее значение для всей Украины. Потому что исход голосования покажет общую картину настроений общества, прогнозирует эксперт.

"Среди избирателей 27-го округа поддержка патриотических сил выше, - отмечает Тарас Березовец. – Здесь много интеллигенции и людей, которые делают выбор осознанно и нетерпимо относятся к попыткам подкупа".