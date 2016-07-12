Сегодня ВР снова попытается рассмотреть законопроект о генетической идентификации военных (прямая трансляция)

Согласно повестке дня заседания парламента, планируется в повторном первом чтении рассмотреть доработанный законопроект №2009а-д об оценке воздействия на окружающую среду.

Кроме того, в первом чтении Рада должна рассмотреть законопроекты №3259 о стратегической экологической оценке, №4496 о внесении изменений в некоторые законодательные акты по устранению административных барьеров для экспорта услуг, №3504 о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги.

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Также планируется рассмотреть проект закона №2001а о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно генетической идентификации военнослужащих.

Кроме того, законопроектом №4689 парламент планирует уточнить некоторые положения закона "О воинской обязанности и военной службе".

Для повторного рассмотрения с предложениями президента Петра Порошенко предлагается рассмотреть закон о внесении изменения в статью 13 закона "О внешнеэкономической деятельности" относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке.