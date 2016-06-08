Нидерланды отрицают пересмотр положений СА Украина-ЕС, однако результаты референдума учтут
Правительство Нидерландов опровергло информацию о том, что оно якобы хочет изменить положения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Об этом говорится в сообщении посольства Нидерландов в Украине, передает Еспресо.TV.
В правительстве Королевства разочарованы результатами референдума о ратификации ассоциации Украина-ЕС, которые противоречат официальной политике.
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"Этот результат вызывает разочарование, но, учитывая результат, голландское правительство не может просто дальше продвигаться в направлении ратификации так, будто ничего не произошло", - подчеркнули в правительстве.
Сейчас правительство Голландии обсуждает вопрос об итогах референдума и вступило в дискуссию с парламентом.
Также в сообщении говорится о том, что правительство Нидерландов и в дальнейшем работает в направлении поиска решения, приемлемого для всех заинтересованных сторон.