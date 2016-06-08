Нападения российских террористов на ОБСЕ рушат "розовые мечты" о полицейской миссии на Донбассе – Медуница

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Олег Медуница, комментируя факты, которые обнародовал 8 июня первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг.

"То, что мы услышали сегодня от Хуга, в очередной раз рушит розовые мечты дипломатов о так называемой "полицейской миссии ОБСЕ", - сказал он.

"Действующая сейчас наблюдательная миссия ОБСЕ является невооруженной, немногочисленной и очень ограниченной в своих полномочиях. Отчеты этой миссии очень нейтральные и осторожные. И тем не менее российские террористы все чаще открыто нападают на наблюдателей! Похитили сотрудника наблюдательной миссии в Донецке, обстреливают и блокируют патрули наблюдателей, не допускают их к местам, куда якобы отведены российские тяжелые вооружения. Они сбили оба беспилотники ОБСЕ, и господин Хуг четко охарактеризовал это не как случайность, а как прямую атаку на ОБСЕ", - отметил Медуница.

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"А теперь представим, теоретически, что миссия ОБСЕ получила легкое вооружение и полномочия значительно шире. Или россияне их перебьют, или эти так называемые полицейские ОБСЕ под страхом уничтожения будут выполнять свои задачи формально. Это будет полицейская миссия или под контролем Москвы, или не выезжая с баз", - подчеркнул народный депутат.

Подобная полицейская миссия ОБСЕ, подчеркнул он, не может рассматриваться, как механизм урегулирования войны на Донбассе, в частности для проведения выборов на оккупированных территориях.

"Сама по себе идея более широкой миссии ОБСЕ на Донбассе хорошая и справедливая. Изнеженный либеральный Запад должен глубже погрузиться в ту адскую реальность войны, в которой уже два года живут украинцы. Но идея полицейского миссия выдвинута, как будто механизм прекращения огня, механизм гарантирования якобы безопасности и законности выборов на оккупированных территориях. Сегодняшний доклад Хуга показывает, что это сомнительная идея", - сказал Олег Медуница.

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По его мнению, полицейские ОБСЕ на так называемых выборах или сработают формально, под полным контролем российских террористов, или погибнут задолго до дня голосования.

"Украину не устраивают оба эти варианта, они только усугубят ситуацию. Поэтому "Народный фронт" последовательно выступает против любых выборов и "особых статусов" до полного восстановления суверенитета Украины над оккупированными территориями. А именно - до выполнения Россией ее обязательств по Минским договоренностям: прекращение огня, освобождение всех заложников, вывод ее войск и восстановление контроля Украины над государственной границей", - резюмировал Олег Медуница.