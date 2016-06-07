Савченко назвала пути разрешения конфликта на Донбассе, готова на прямые переговоры с "ДНР/ЛНР" (аудио)

Об этом она заявила в эфире "Радио Эра".

Говоря о путях разрешения конфликта на Донбассе, депутат выделила такие пункты: продолжить санкции против России, "потому что эта страна еще до сих пор не поняла, что ей надо уйти с востока Украины"; выйти на прямую связь с "Л/ДНР" без Минского процесса, без третьей и четвертой стороны.

Читайте такжеСавченко возмутилась работой депутатов в Раде: мы наё... людей каждый день (видео)

Савченко утверждает, что готова лично проводить переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" как с "народными депутатами".

"Господин Захарченко и господин Плотницкий могут позиционироваться по полномочиям - пусть позиционируются как народные депутаты от "ДНР" и "ЛНР". Я готова с ними говорить", - сказала нардеп.

Напомним, 6 июня народный депутат Надежда Савченко побывала в районе проведения антитеррористической операции.