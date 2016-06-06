Савченко побывала в зоне АТО: встретилась с товарищами по службе и села за штурвал вертолета (фоторепортаж)

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"Ночной приезд в район проведения АТО Героя Украины Надежды Савченко стал для всех настоящей неожиданностью. Однако народному депутату Украины удалось плодотворно пообщаться со многими военными, встретиться с бывшими сослуживцами и сесть за штурвал боевого вертолета", - говорится в сообщении.

Ранее после возвращения из РФ Савченко заявила, что готова вернуться на поле боя за Украину.