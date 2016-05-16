ЕС предлагает Украине принять закон, который позволит привлечь к разминированию на Донбассе неправительственные организации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харьковской области во время передачи работникам ГСЧС техники для разминирования сказал руководитель отдела прессы и информации Представительства ЕС в Украине Юргис Вилчинскас.

"Мы со стороны Украины ждем, чтобы в Раде был принят новый закон о мерах по разминированию. Принятие этого закона раскрыло бы двери для создания гуманитарного центра по разминированию и создания единых стандартов по разминированию. Тогда бы открылись двери для многих невластных организаций в Украине, чтобы начать поддержку государственной службы и начать разминирование на большей скорости", - сказал Вилчинскас.

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Он отметил, что соответствующий закон должен установить стандарты, методику разминирования и запустить процесс, "за которым уже невластные организации смогли бы сертифицироваться, аккредитоваться, чтобы начать работу по разминированию".

"В этом процессе разминирования будет участвовать очень большое количество исполнителей. И для того, чтобы были привлечены крупные западные доноры, был больший потенциал для разминирования, конечно, не хватит только Государственной службы, потребуется помощь экспертных и новых организаций, которые будут в Украине создаваться по разминированию. Так что этот закон будет этому способствовать", - подчеркнул представитель ЕС.

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В свою очередь начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, комментируя возможность привлечения к разминированию территорий Донбасса неправительственных организаций сказал: "Когда мы знаем, что очень большая работа у нас впереди, когда международная организация, готова нам оказать помощь, то отказываться от нее нельзя".