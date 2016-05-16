Парубий подчеркивает, что Порошенко должен как можно скорее внести кандидатуры новых членов ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН по поводу того, почему затягивается представление президента Украины относительно внесения кандидатур на должности членов ЦИК.

Спикер отметил, что как только такие кандидатуры поступят от президента Украины, они будут безотлагательно переданы на рассмотрение профильного комитета и внесены в сессионный зал ВР для голосования.

Парубий отметил, что затягивание в этом вопросе создает “негативный фон относительно деятельности власти”.

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“Считаю, вопрос должен быть решен как можно скорее”, - подчеркнул Парубий.

Как сообщалось, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК вносит в парламент президент после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.

Фракции и депутатские группы парламента еще в прошлом году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.