В Раде заговорили о законопроектах по "Евровидению": обещают провести песенный конкурс на достойном уровне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель правительства в Верховной Раде Украины Степан Кубив во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Он подчеркнул, что победа Джамалы на Евровидении сделала для Украины то, чего не сделали многие политики.

По его словам, Украина умеет проводить такие важные мероприятия, о чем свидетельствует, в частности, Евро-2012.

«Прежде всего, эта победа - это наша ответственность за мир, ответственность за правду истории», - отметил Кубив.

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Он подчеркнул, что необходимо подготовить и принять в парламенте законодательные акты, которые позволят на достойном уровне провести Евровидение-2017.