Туку назначили заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня во время внеочередного заседания правительства.

В частности, решение о "назначении Туки Георгия Борисовича заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" озвучил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Должность министра по вопросам оккупированных территорий занимает Вадим Черныш.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что Тука уволен с должности главы Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным источника УНИАН, новым председателем ВГА станет народный депутат Юрий Гарбуз, уроженец пгт Меловое Луганской области.

«Кандидатура Гарбуза, по моим данным, уже согласована в Киеве», - сказал собеседник агентства, добавив, что в 16.00 в Северодонецке ожидается представление нового председателя ВГА.