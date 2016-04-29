Туку уволили с должности главы Луганской ВГА – источник

Петр Порошенко уволил Георгия Туку с должности председателя Луганской областной ВГА. Об этом УНИАН сообщил представитель Луганской ВГА.

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По его данным, новым главой ВГА станет народный депутат Юрий Гарбуз, уроженец пгт Меловое Луганской области.

"Кандидатура Гарбуза, по моим данным, уже согласована в Киеве", - добавил источник, добавив, что в 16.00 в Северодонецке ожидается представление нового главы ВГА.

По информации источника "РБК-Украина", теперь Тука, вероятно, займет должность заместителя министра обороны.

Как сообщил УНИАН источник в правительстве, сегодня Кабмин проводит закрытое заседание, созданное 14 апреля правительство Владимира Гройсмана планирует принять решения по кадровым назначениям в министерства.

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Как известно, Георгий Тука был назначен председателем Луганской областной ВГА 22 июля 2015 года.

Юрий Гарбуз — народный депутат Украины, избранный по 114 избирательному округу Луганской области, член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко".