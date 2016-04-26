В Европарламенте заявили о поддержке Украины и подчеркнули, что условий для снятия санкций с РФ сейчас нет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заключительном заявлении и рекомендациях, принятых по завершении заседания Межпарламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС, которое прошло 25-26 апреля.

По словам председателя делегации Европарламента в комитете Андрея Пленковича, "мы еще раз подчеркнули нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы хотим сделать конструктивный вклад в усилия украинского правительства, международного сообщества в выполнении Минских договоренностей, что должно привести к мирной реинтеграции временно оккупированных территорий и аннексированного Крыма. Мы также убеждены, что еще не выполнены условия для прекращения предупредительных мер, которые существуют в отношении Российской Федерации".

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Как сказал Пленкович, принятый документ будет передан Европейскому Совету. "Как вам известно, следующий саммит состоится 19 мая. Это является нашим парламентским вкладом в работу на исполнительном уровне", - подчеркнул он.

Пленкович также сообщил, что в принятом заявлении и рекомендациях Европарламент подтвердил свою преданность "поддерживать институциональные возможности Верховной Рады через программу поддержки демократии".

"Мы будем поддерживать реформы в Украине, особенно борьбу с коррупцией, что является условием для реформ во всех остальных секторах в стране", - сказал он.