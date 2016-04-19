Медведев назвал "энергетическим терроризмом" остановку поставок электроэнергии в оккупированный Крым

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, сказал: «Экстренных мер потребовала ситуация в Крыму, которую с полным правом можно назвать энергетическим терроризмом. Преступники, которые перед самым началом зимы подорвали ЛЭП, подвергли угрозе жизнь и здоровье многих людей. Без тепла и света остались больницы, школы и детские сады».

По его словам, в Крым были направлены дополнительные мобильные генераторы, сформированы резервы топлива, все социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. «Чтобы защитить людей от подобных историй в будущем, строим энергомост через Керченский пролив», - отметил Медведев.

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Он заявил, что не уделяет в этом году в отчете правительства повышенного внимания Крыму, так как полуостров стал «обычным, нормальным регионом РФ».

«Два года подряд, отвечая на ваши вопросы, выступая с трибуны, я значительную часть отчета посвящал Крыму. На этот раз я не стал этого делать, поскольку Крымский полуостров стал нормальным, обычным регионом Российской Федерации. И это главный итог нашей совместной работы, это земля - наша, наши заботы. Кто бы что ни говорил», - заявил Медведев.