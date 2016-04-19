Поклонская собралась заблокировать издание "Крым.Реалии"

Об этом ТАСС сообщила глава ведомства российских оккупантов в Крыму Наталья Поклонская.

"Мы собираем материалы в Генеральную прокуратуру РФ и далее в Роскомнадзор для полного закрытия информационной службы "Крым. Реалии". Это вредительская служба, их публикации содержат в себе оправдание диверсий, экстремизм и бесконечную дискредитацию органов власти в Крыму, разжигание межнациональной вражды", - сказала Поклонская.

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У Поклонской отметили, что ранее они неоднократно обращались с инициативой о блокировке публикаций издания "Крым. Реалии". Ранее некоторые материалы, публиковавшиеся на портале проекта, уже блокировались по решению местных оккупационных правоохранительных органов.

Проект "Крым. Реалии" является крымским региональным подразделением украинской службы "Радио Свобода", он начал работу в марте 2014 года после оккупации полуострова Россией.