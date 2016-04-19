"Была перейдена черта": Порошенко прокомментировал запрет Меджлиса оккупантами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Лёкке Расмуссеном сегодня в Киеве.

«Я благодарен господину премьер-министру за позицию Дании по поводу аннексии Крыма... и закрепления усилий Украины в освобождении Крыма, а также защиты украинского и крымскотатарского населения от тех пыток, которые сейчас происходят», - отметил президент.

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«Вчера была перейдена черта – был запрещен Меджлис крымскотатарского народа», - заявил Порошенко.

«Мы высоко ценим поддержку Копенгагеном наших позиций относительно освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан в РФ, в том числе Надежды Савченко, Олега Сенцова и других политических заключенных, которые незаконно удерживаются в России, включая пленных на Донбассе», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, власти РФ приостановили деятельность Общественного объединения «Меджлис крымскотатарского народа» в оккупированном Крыму «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

«18 апреля 2016 года в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, включено общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», - сообщила пресс-служб российского Министерства юстиции.

"Вчера был перейден предел – был запрещен Меджлис крымскотатарского народа", - заявил Порошенко.