Порошенко пообщался с Путиным о Савченко

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина призывает Россию немедленно освободить Надежду Савченко. Во время разговора также обсуждались вопросы российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Стороны договорились о безотлагательном допуске к Надежде Савченко Генконсула Украины в Ростове.

Также, в связи с ухудшением здоровья Надежды Савченко, президент Украины призвал допустить к ней украинских или немецких врачей.

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Как сообщал УНИАН, российских спецназовцев Александрова и Ерофеева признали виновными и приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Суд признал Александрова и Ерофеева виновными по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ведение агрессивной войны (статья 437), участие в террористической организации (статья 258-3), совершение террористического акта, что привело к смерти человека (статья 258 часть 3).

Ранее, 22 марта, Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении Савченко.