В украинском МИД узнали, о чем пойдет речь на Совете Россия-НАТО

Об этом журналистам после заседания Комиссии Украина-НАТО сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Спустя почти два года НАТО пытается обсудить с Россией вопросы, которые не только в интересах Альянса и России, но и других государств, в наших интересах. Сигнал, который я получил от Североатлантического Совета, заключается в том, что не будет дел, как раньше, с Россией, пока конфликт в Украине не будет решен", - отметил он.

По мнению Пристайко, проведение такого заседания является сигналом того, что обе стороны понимают необходимость "использовать все каналы".

"Мы обсудили сигналы, которые НАТО пошлет России насчет аннексии Крыма, аннексии востока Украины", - добавил заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Брюсселе состоится заседание совета Россия-НАТО на уровне послов. 1 апреля 2014 года НАТО заморозил взаимодействие с РФ по всем направлениям после российской агрессии против Украины.