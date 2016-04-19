У Путина заявили о "торжестве полного недоверия" между РФ и НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.

«Российско-натовские отношения безусловно переживают, казалось бы, забытые, но быстро вернувшийся дефицит взаимного доверия и, наверное, торжество полного взаимного недоверия», - сказал Песков.

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Он подчеркнул, что российская сторона фиксирует недружественные действия альянса в плане наращивания военного потенциала у российских границ.

«Мы полагаем, что действия альянса представляют угрозу для национальных интересов и национальной безопасности России. Более того, последние действия альянса лишний раз подтверждают, что альянс оказался не способен адаптироваться к современным условиям и сохранил свое изначальное предназначение – сдерживать РФ и находится в конфронтации с РФ», - сказал он.

По словам пресс-секретаря, «Россия всегда являлась сторонником диалога, и можно высказать удовлетворение, что такой диалог будет продолжен».

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«Хотя можно сразу сказать, что это будет диалог не из легких, потому что доверие разрушается очень быстро, но восстанавливается гораздо медленнее и требует гораздо больше усилий», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Брюсселе состоится заседание совета Россия-НАТО на уровне послов. 1 апреля 2014 года НАТО заморозил взаимодействие с Россией по всем направлениям после российской агрессии против Украины.