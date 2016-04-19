ВР сегодня рассмотрит законопроекты по оборонным закупкам и вопрос об увольнении судей (прямая трансляция)
10:26, 19 апреля 2016Политика
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Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть ряд социальных вопросов и законопроекты в отношении закупок для нужд обороны.
Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение проекта закона о частной детективной (розыскной) деятельности.
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Кроме того, предполагается рассмотрение законопроекта изменений в кодекс законов о труде в части испытательного срока при приеме на работу, а также изменения в законодательство в части индексации размера алиментов.
Также парламент планирует рассмотреть вопрос об увольнении судей и относительно задержания и ареста одного из судей.
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