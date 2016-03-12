Перезагрузить судебную систему Украины можно максимум за 2 года - Минюст

Об этом в эфире 5 канала заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы сейчас активно нарабатываем пакет законов, чтобы реально запустилась перезагрузка судебной системы. Модель, которую я вижу и которую поддержали коллеги в украинском правительстве, очень проста. Мы должны упростить систему судов, она сейчас у нас самая сложная в Европе", - отметил он.

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По словам министра юстиции, новая судейская система будет иметь три уровня, а перезагрузить ее можно будет максимум за 2 года.

"Новая структура судов проста - три уровня. Мы ликвидируем хозяйственные суды, административные суды, чтобы человек знал, что она идет в один суд и там получит решение по любому своему вопросу. В эту новую структуру набираются судьи. Вопрос времени. Я думаю, чтобы быть не популистом, перезагрузка, если мы начнем с Верховного суда и спустимся вниз, за 18 месяцев, максимум за два года можно перезагрузить всю систему", - подчеркнул министр юстиции.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в Венецианской комиссии подтвердили возможность поэтапной замены всей судебной системы Украины. Он отметил, что правительство предлагает «набирать судей по тому же принципу, как и набиралась новая украинская полиция», на открытом конкурсе.