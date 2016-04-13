Порошенко о запрете Меджлиса: Это восстановление сталинской политики в отношении коренного народа Крыма

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Им мало арестов и политических судов над отдельными представителями крымскотатарского народа - решили запретить весь Меджлис! Целый народ директивой пытаются лишить голоса, возможности представлять и защищать свои права. Это – очередное нарушение базовых прав и свобод человека, которое российские оккупанты совершают в незаконно аннексированном Крыму, это восстановление сталинской политики в отношении коренного народа полуострова", - отметил он.

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По его словам, "причина этого – авторитарный страх перед самоорганизацией свободных людей".

"Обращаюсь к мировому сообществу: каждый день оккупации несет новые угрозы для жителей Крыма. Единственный путь остановить этот беспредел - прекратить аннексию полуострова и полностью вывести оттуда российские оккупационные войска", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня так называемый "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская вынесла решение о приостановке деятельности Меджлиса крымских татар.

Копия документа вручена представителям общественного объединения.

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"Сегодня мной было принято решение о приостановлении деятельности общественного объединения "Меджлис крымскотатарского народа" с целью недопущения нарушения федерального законодательства", - сказала Поклонская.

В своем решении Поклонская ссылается на статьи 9 и 10 российского закона "О противодействии экстремистской деятельности". Решение российской "прокуратуры Крыма" было направлено в Министерство юстиции РФ для включения его в общий перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена на территории РФ.

"Приостанавливаются права общественного объединения. Им запрещается пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ, они не могут проводить различные публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады и вообще проводить любую работу. Вся их пропаганда будет запрещена", - пояснила "прокурор Крыма".