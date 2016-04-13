Крымские оккупанты запретили деятельность Меджлиса: опасаются "экстремизма"

Сегодня "прокурор" Крыма Наталья Поклонская решила "приостановить" деятельность Меджлиса крымских татар на оккупированном полуострове. Копию решения вручили представителям меджлиса, передает "ТАСС".

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"Сегодня мной было принято решение о приостановлении деятельности общественного объединения "Меджлис крымско-татарского народа" в целях недопущения нарушения федерального законодательства", - сказала Поклонская.

"Приостанавливаются права общественного объединения. Им запрещается пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ, они не могут проводить различные публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады и вообще проводить какую-либо работу. Вся их пропаганда будет запрещена", - добавила она.

В своем решении Поклонская ссылается на статьи 9 и 10 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Решение "прокуратуры Крыма" было направлено в министерство юстиции РФ для включения его в общий перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена на территории РФ.

Сообщается, что решение о приостановке деятельности Меджлиса будет действовать до вынесения решения оккупационного "Верховного суда Крыма" по иску Поклонской. Ранее она потребовала признать Меджлис "экстремистской организацией", сейчас иск находится в стадии рассмотрения.

Как известно, процесс запрета Меджлиса инициировала "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Руководители Меджлиса прогнозировали, что, скорее всего, суд удовлетворит требования оккупационной "прокуратуры".

Фото решения Поклонской обнародовал в своем Facebook адвокат Джемиль Темишев, представляющий интересы Меджлиса в суде.