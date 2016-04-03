Яценюк выступает за радикальную реформу политической системы в Украине

Об этом он заявил в передаче «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Политическая система государства нуждается в тотальной и радикальной реформе. Новая украинская Конституция, которая должна сбалансировать отношения в треугольнике президент, правительство и Верховная Рада Украины, должна быть широко обсуждена и принята парламентом», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, новая политическая система должна предусматривать «баланс власти, ответственность каждой ветви власти и право народа на самом деле управлять своей страной».

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Кроме этого, глава правительства подчеркнул необходимость прозрачного финансирования политических сил.

«Политические партии – это не клубы по личным интересам в форме закрытых акционерных обществ, а идеологически направленные политические движения, которые несут ответственность за каждого делегированного в состав Кабинета министров Украины, в органы местного самоуправления. Финансирование политических партий исключительно на прозрачной основе. Это также необходимо предусмотреть в новой избирательной системе в стране», - сказал он.

Также Яценюк считает, что в государстве необходимо коренным образом изменить судебную систему и принять изменения в Конституцию одновременно с принятием нового закона о статусе судей и судоустройстве, «который предусматривает освобождение всех коррумпированных судей и избрание новых, независимых и профессиональных судей, которые будут защищать честь, права и свободы граждан Украины».

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«Реальная, а не показательная борьба с коррупцией через эффективную работу всех новых антикоррупционных органов. Уменьшение бюрократического аппарата. Повышение заработных плат для государственных служащих и отчетность всех чиновников о своих состояних, доходах и расходах, и контроль за этим», - подчеркнул глава правительства.

Яценюк также подчеркнул необходимость продолжения процесса децентрализации.