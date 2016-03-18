Порошенко рассказал, когда в Европарламент внесут предложения по безвизовому режиму с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Киеве с еврокомиссаром по гуманитарной помощи и ситуациям кризисного урегулирования Христос Стилианидесом.

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По словам Порошенко, во время переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европарламента Мартином Шульцем относительно безвизового режима были достигнуты договоренности о том, что «в апреле будут внесены законодательные предложения в Европейский совет и Европарламент относительно предоставления Украине безвизового режима в середине текущего года».

Как сообщал УНИАН, 16 марта Петр Порошенко подписал последний "безвизовый" закон об электронном декларировании. На следующий день президент отправился в Брюссель, где среди прочего, обсудил с руководством Евросоюза сроки введения безвизового режима. В свою очередь президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что Европарламент готов поддержать решение о введении безвизового режима для Украины в этом году.