Европарламент готов поддержать введение безвизового режима для Украины в этом году – Шульц
13:55, 17 марта 2016Политика
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Европарламент готов поддержать решение о введении безвизового режима для Украины в этом году.
REUTERS
Об этом заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
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«Шульц заверил в готовности поддержать решение Европарламента о введении безвизового режима для украинцев в этом году», - говорится в сообщении.
Порошенко подчеркнул, что в украинском парламенте есть большинство для принятия евроинтеграционных законов.
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