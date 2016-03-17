Европарламент готов поддержать введение безвизового режима для Украины в этом году – Шульц

13:55, 17 марта 2016
Политика
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Европарламент готов поддержать решение о введении безвизового режима для Украины в этом году.

REUTERS

Об этом заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Шульц заверил в готовности поддержать решение Европарламента о введении безвизового режима для украинцев в этом году», - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что в украинском парламенте есть большинство для принятия евроинтеграционных законов.

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