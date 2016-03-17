Еврокомиссия в апреле готова внести предложение о визовой либерализации с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Юнкер сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.

По словам Юнкера, Евросоюз и Украина заинтересованы в облегчении возможности путешествий для граждан обеих сторон.

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"Украина в течение последних дней и часов осуществила огромные реформы, в основном такие, как внесение изменений в закон об электронном декларировании, назначение членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции...", - сказал Юнкер.

"Эти шаги, которые осуществила Украина, позволят нам как Европейской комиссии сделать предложение по визовой либерализации в апреле", - подчеркнул Юнкер.

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В свою очередь, Туск заявил: "Я также рад сообщить, что были предприняты дальнейшие шаги по визовой либерализации. Следуя положительному отчету Еврокомиссии в декабре, Украина сделала ключевые шаги в выполнении невыполненных обязательств. Я верю, что скоро появится возможность осуществить следующие шаги в направлении завершения этого процесса".